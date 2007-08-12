В Днепропетровской области задержали грузовик маковой соломки
17:58, 12 августа 2007Общество
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Неподалёку от города Вознесенск задержан житель Днепропетровской области, который автомашиной с прицепом перевозил 450 кг маковой соломки.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Всего за сутки за преступления в области оборота наркотических средств и психотропных веществ задержаны 13 человек. У них изъято 483,2 кг наркотиков.
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