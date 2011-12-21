Свидетель в деле Луценко не видит криминала в праздновании Дня милиции

Никаких отличий в подготовке плана торжеств и проведении праздничных мероприятий по случаю Дня милиции в 2008-2009 годах по сравнению с предыдущими годами не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на допросе в Печерском районном суде г. Киева, который рассматривает уголовное дело по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, заявил заместитель начальника административно-хозяйственного департамента МВД Украины Валерий ПАВЛЕНКО.

«Отличий в торжественном отмечании Дня милиции в 2008-2009 годах от предыдущих абсолютно не было», - сказал он, отметив при этом, что единственным отличием были отсутствие фуршета, фейерверка, размещения поздравительных биг-бордов. Вместе с тем, В.ПАВЛЕНКО заметил, что договор о закупке цветов для торжеств во дворце «Украина» заключался не отдельно от плана торжественных событий с участием первых лиц государства, а в контексте годового договора, который был заключен с одним из юридических лиц.

Также свидетель отметил, что на утверждение министру план торжеств во дворце «Украина» был подан, как всегда, после его разработки и принятия соответствующими службами и департаментами МВД.

В.ПАВЛЕНКО заметил, что Ю.ЛУЦЕНКО не имел отношения к составлению этого плана, оплаты аренды помещения дворца «Украина», поскольку все это решалось на уровне начальников департаментов и соответствующих заместителей министра. Отвечая на вопрос адвокатов экс-министра, почему для этих мероприятий нельзя было использовать центральный клуб искусств МВД в Киеве, В.ПАВЛЕНКО ответил, что в период 2008-2009 годов клуб не работал, поскольку был на ремонте, а конференц-зал Министерства не мог вместить большого количества людей.

Свидетель также подчеркнул, что каких-либо незаконных указаний ни от Ю.ЛУЦЕНКО, ни от других лиц за все время, когда тот возглавлял ведомство, не получал.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение должностных полномочий, что привело к тяжелым последствиям).

Помимо прочего Генеральная прокуратура обвиняет экс-министра внутренних дел в нецелевом использовании бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.