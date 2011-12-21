От приватизации ожидается 50-70 млрд.

ВР утвердила в первом чтении проект Госпрограммы приватизации, от реализации которой ожидают в бюджет 50-70 млрд. грн.

Киев. 20 декабря. УНИАН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О Государственной программе приватизации» (№ 9509).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 328 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается утвердить Государственную программу приватизации на 2011-2014 годы.

Программой предусмотрено обеспечение высоких темпов приватизации государственных объектов, в отношении которых не установлен запрет и ограничение на приватизацию и которые являются избыточными для выполнения государством своих функций, не имеют спроса у покупателей, являются убыточными и малорентабельными.

Также предусмотрено применение индивидуальных принципов приватизации предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, предприятий с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг) и нуждающихся в специальном подходе в связи с тем, что используют в процессе производства уникальные ресурсы и нематериальные активы (группа Г).

Кроме того, программой предусмотрено содействие привлечению к приватизации земельных участков, на которых расположены государственные объекты, подлежащие приватизации; сокращение ограничений относительно приватизации государственных объектов при условии, что указанное негативно не повлияет на выполнение государством своих функций, а также не создаст опасности для социально-экономических и экологических условий жизнедеятельности общества; привлечение к приватизации инвесторов, заинтересованных в долгосрочном развитии предприятий после приватизации; повышение уровня привлекательности приватизации для инвесторов, формирование положительного имиджа приватизации в Украине и мире.

Высокие темпы приватизации государственных объектов предусматривается обеспечить в результате привлечения к приватизации более широкого круга государственных объектов; расширения круга потенциальных покупателей путем повышения уровня их осведомленности; упрощения процедур подготовки к приватизации объектов с целью сокращения затрат времени; внедрения упрощенных способов продажи государственных объектов (кроме контрольного пакета акций акционерных обществ, принадлежащих к группе Г), которые не имеют спроса у потенциальных покупателей (в случае когда объекты не проданы с применением других конкурентных способов), в частности способом:

- продажи по методу снижения цены до уровня фактического спроса без ограничения минимальной цены продажи;

- дробления пакетов акций (менее 25% уставного капитала акционерного общества) и продажа их отдельными лотами на фондовых биржах;

- продажи без объявления цены;

- установления конкретных сроков приватизации государственных объектов - до двух лет с момента принятия решения о приватизации.

В программе отмечено, что для учета особенностей объектов группы Г во время приватизации на индивидуальных принципах обеспечивается:

- проведение предприватизационной подготовки предприятий;

- продажа контрольного пакета акций с определением условий послеприватизационного использования объектов, а также требований к покупателям;

- сохранение влияния государства в результате закрепления в государственной собственности контрольного пакета акций. При этом остальные акции подлежат продаже небольшими пакетами на фондовых биржах;

- привлечение на конкурсных принципах советников (уполномоченных лиц) к работе по подготовке к приватизации предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, предприятий с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг).

Для обеспечения приватизации земельных участков, на которых расположены государственные объекты, подлежащие приватизации, вводятся различные способы их продажи, в частности, отчуждение государственных объектов и земельных участков, на которых они расположены, как единого объекта; в случае отсутствия спроса потенциальных покупателей приватизация государственного объекта осуществляется отдельно, а земельный участок передается на условиях аренды в соответствии с законом; включение земельных участков в уставной капитал хозяйственных обществ и последующая приватизация с применением способа продажи пакетов акций (долей, паев).

Сокращение ограничений для приватизации государственных объектов осуществляется с применением таких способов:

- сокращение перечня критериев отнесения государственных объектов имеющим общегосударственное значение и не подлежащим приватизации, с учетом реальности рисков для национальной безопасности, качества выполнения государством своих функций по управлению такими объектами и возможности производства социально важных товаров (работ, услуг) на предприятиях не государственной формы собственности;

- ограничение оснований для закрепления пакетов акций в государственной собственности.

Закреплению в государственной собственности может подлежать исключительно контрольный пакет акций; пересмотру перечня предприятий, пакеты акций которых размером менее 50% уставного капитала акционерного общества были закреплены (временно оставлены) в государственной собственности, с целью передачи их для приватизации; исключение пакетов акций акционерных обществ и государственного имущества обществ, хозяйственная деятельность которых относится к непрофильным и неосновным видам деятельности, из состава государственных холдинговых компаний, и государственных акционерных национальных обществ для дальнейшей приватизации, если указанное негативно не повлияет на эффективность их деятельности и инвестиционную привлекательность.

Для повышения уровня привлекательности приватизации для инвесторов и создания положительного имиджа приватизации в Украине и мире предусматривается обеспечить:

- введение продажи контрольных пакетов акций акционерных обществ, принадлежащих к объектам группы Г, на конкурсах с открытостью предложения цены по принципу аукциона, что обеспечит состязательность и равный доступ инвесторов к приватизации;

- прозрачность и публичность принятия решений, определения способа и условий приватизации, а также всех процедур по подготовке и продаже объектов, что будет способствовать предотвращению коррупции;

- отчуждение недвижимого государственного имущества и структурных подразделений, которые отделяются от государственных объектов в процессе реструктуризации, исключительно по процедурам приватизации;

- поддержку заинтересованности трудовых коллективов и руководства предприятий государственного сектора в приватизации своих предприятий путем установления приоритетов и льгот во время продажи акций;

- передачу 5% акций объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, объектов с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг) для продажи мелкими пакетами на фондовом рынке, что создаст условия для участия в приватизации широких слоев населения и будет способствовать развитию фондового рынка;

- осуществление информационно-пропагандистской и рекламной деятельности по вопросам приватизации, проведение общественных слушаний, освещение приватизационных процессов путем обнародования соответствующих сведений в средствах массовой информации.

В законопроекте отмечается, что выполнение программы даст возможность:

- завершить широкомасштабный процесс трансформации отношений собственности и оптимизировать государственный сектор;

-создать условия для приватизации объектов, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности является экономически нецелесообразным; способствовать обеспечению экономического роста;

- снизить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта. В государственном секторе будет сформирован производственный комплекс, способный обеспечить эффективное выполнение государством своих функций;

- привлечь большие объемы частного капитала, в том числе иностранного, создать мощные вертикально интегрированные структуры, конкурентоспособные на мировом рынке, провести модернизацию производства, внедрить новейшие технологии, создать новые виды продукции, внедрить современный менеджмент;

- создать базу для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и адаптации его к рыночным условиям;

- уменьшить нагрузку на государство по управлению государственным сектором, что обеспечит повышение эффективности управления. Прогнозный объем поступлений на протяжении действия программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 50-70 млрд. гривень.