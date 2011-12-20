В аэропорту Одессы - аварийная посадка Боинга

Только с четвертой попытки экипажу «Боинга», совершавшего сегодня рейс UDN011 Борисполь – Одесса, удалось осуществить благополучную посадку в Одесском международном аэропорту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, самолет, на борту которого находились 51 пассажир и 6 членов экипажа, «около 20 минут кружил над аэродромом, четыре раза безрезультатно пытаясь совершить посадку» из-за возникших проблем с выпуском шасси.

Сотрудники аварийно-спасательных служб уже готовились к аварийной посадке, но увидели при пролете самолета над взлетно-посадочной полосой, что механизм выпуска шасси сработал, и «Боинг» наконец приземлился в штатном режиме.

В Одесском международном аэропорту создана комиссия для расследования инцидента, случившегося с самолетом, сообщили в пресс-службе.