ЦИК просит на выборы 1 миллиард 212 миллионов

Центральная избирательная комиссия утвердила объемы финансирования расходов на выборы в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии.

В частности, 19 декабря под председательством Владимира ШАПОВАЛА состоялось очередное заседание ЦИК, на котором во исполнение Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» было рассмотрено представление относительно объемов финансирования расходов на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных выборов в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года. После соответствующего рассмотрения Комиссия своим постановлением утвердила указанное представление.

Согласно этому представлению по бюджетной программе «Проведение выборов народных депутатов Украины» объемы необходимого финансирования должны составлять 1 млрд. 212 млн. 400 тыс. грн. В частности, только фонд оплаты труда членов избирательных комиссий и привлеченных специалистов, а также начисления на заработную плату составляют, соответственно, 563 млн. 581,5 тыс. грн. и 195 млн. 562,8 тыс. грн. Другие расходы запланированы, в частности, на предвыборную агитацию (127 млн. 300,3 тыс. грн.), оплату услуг СМИ (46 млн. 640,6 тыс. грн.), изготовление избирательной документации (80 млн. 72,6 тыс. грн.), транспортные услуги окружным и участковым избирательным комиссиям (34 млн. 231,5 тыс. грн.) и др.

Известно, что проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» предусмотрено только 817 млн. 500 тыс. грн. Таким образом, для проведения очередных выборов народных депутатов Украины дополнительно необходимо 394 млн. 900 тыс. грн., говорится в сообщении.

Представление, утвержденное соответствующим постановлением Комиссии, будет внесено на рассмотрение Кабинета министров Украины. Кроме того, постановление будет направлено в Верховную Раду Украины.