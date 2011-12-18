Банкир: спрос на валюту уменьшается

В декабре население продает банкам больше валюты, чем покупает.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Дочернего банка «Сбербанка России» Александр Ведяхин во время круглого стола «Демпинг на депозитном рынке: какие дополнительные риски для системы и вкладчиков означает волна повышения процентных ставок?», пишет «Зеркало недели. Украина».

«Мы увидели изменение тренда — покупка валюты банком превысила продажи. В других учреждениях схожая ситуация. Это стандартное падение спроса перед рождественскими праздниками и Новым годом. Но тем не менее, мы считаем, что если регулятор продолжает успешно поддерживать равновесие на валютном рынке, то это дает хороший мессидж для банковской системы», — подчеркнул банкир.

Напомним, что в ноябре население приобрело у банков валюты на 1,37 млрд долл. больше, чем продало. В октябре этот показатель составлял 1,414 млрд долл., В сентябре (до введения «паспортизации» валютно-обменных операций) - 2,093 млрд долл.