Суд вынес приговор осквернителям могил на Еврейском кладбище

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор по делу об обвинении троих граждан в осквернении могил на Еврейском кладбище, мемориала жертвам нацизма, а также памятной доски на доме Леона Пинскера.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Николай МУЛЯР, двое обвиняемых приговорены к двум годам лишения свободы, а третий осужден на этот же срок, но с отсрочкой исполнения на год.

По словам пресс-секретаря, «если в течение этого срока осужденный, признанный виновным по ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилами), не допустит правонарушений, сидеть за решеткой ему не придется».

Кроме того, осквернителям могил по решению суда надлежит выплатить штраф в 15 тыс. 169 грн. - в такую сумму обошлись экспертизы по делу.

Как сообщал УНИАН, в течение нескольких февральских ночей злоумышленники рисовали свастики и оскорбительные надписи, в частности «Поздравляем с праздником Холокоста!», на надгробиях на одесском Еврейском кладбище, мемориале жертвам нацизма, а также на памятной доске, установленной на доме, где жил врач, публицист и общественный деятель Леон Пинскер.

В марте начальник Одесского облуправления МВД Геннадий ПОДРОЙКО заявил, что осквернение этих объектов не носило заказной характер. Представитель милиции сказал, что инициатором и организатором акций стал 20-летний учащийся мореходного училища, «начитавшийся национал-социалистской литературы», а сообщниками были двое его знакомых.