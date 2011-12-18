Речная госбезопасность переписывает всё, что движется

Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) с 14 декабря 2011 года начала регистрацию судов в Государственном судовом реестре Украины и в Судовой книге Украины, а с 6 декабря начала предоставлять услуги по лицензированию.

«Отныне для получения судового патента, судового билета и других судовых регистрационных документов судовладельцы должны обращаться в Укрморречинспекцию», - сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. Кроме регистрационных услуг, Укрморречинспекция начала предоставлять административные услуги по лицензированию хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа морским и речным транспортом. Напомним, что ранее регистрацию судов и выдачу судовых документов осуществляла инспекция Главного государственного регистратора флота. Справка УНИАН. 6 апреля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ № 370/2011 «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти». В частности, создана Государственная инспекция по безопасности на морском и речном транспорте путем реорганизации образованной в декабре 2010 года Госслужбы морского и речного транспорта.