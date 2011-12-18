Злоумышленники "доили" банкомат как хотели

В городе Краматорск Донецкой области злоумышленники через банкомат с помощью электронного считывающего устройства похищали деньги со счетов клиентов одного из банков.

Как сообщает местный сайт «Новости Краматорска», в течение последних двух недель в городской отдел милиции поступило сразу несколько заявлений от клиентов банка. Жители Краматорска жаловались, что на их карточных банковских счетах исчезли сбережения - от 500 грн. до 2 тыс. грн..

После в милицию поступила информация и от банковских служащих. Обнаружилось, что на банкомате, расположенном по улице Железнодорожной, сотрудники учреждения нашли электронное считывающее устройство. Именно с его «помощью» деньги снимались со счетов клиентов, переводились в город Горловку, где обналичивались.

В настоящий момент проверку проводят как работники краматорского и горловского горотделений милиции, так и непосредственно служба безопасности банка.