Злоумышленники "доили" банкомат как хотели
Сообщение из Краматорска
В городе Краматорск Донецкой области злоумышленники через банкомат с помощью электронного считывающего устройства похищали деньги со счетов клиентов одного из банков.
Как сообщает местный сайт «Новости Краматорска», в течение последних двух недель в городской отдел милиции поступило сразу несколько заявлений от клиентов банка. Жители Краматорска жаловались, что на их карточных банковских счетах исчезли сбережения - от 500 грн. до 2 тыс. грн..
После в милицию поступила информация и от банковских служащих. Обнаружилось, что на банкомате, расположенном по улице Железнодорожной, сотрудники учреждения нашли электронное считывающее устройство. Именно с его «помощью» деньги снимались со счетов клиентов, переводились в город Горловку, где обналичивались.
В настоящий момент проверку проводят как работники краматорского и горловского горотделений милиции, так и непосредственно служба безопасности банка.