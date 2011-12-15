На Киевщине открыли самое большое овоще- и фруктохранилище в Европе

В селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области открыто самое большое овоще- и фруктохранилище в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, в открытии овощехранилища приняли участие министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК и председатель областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

Гости проверили готовность объекта к работе, пообщались с руководством комплекса и работниками мощного овоще- и фруктохранилища.

«Благодаря воплощению президентской программы экономических реформ и привлекательному инвестиционному климату в Киевской области, ООО «фактор Консалтс» осуществило строительство первой очереди современного овоще- и фруктохранилища на Киевщине. Это уже шестое новое овощехранилище, построенное на территории области за последний год. Новый холодильный комплекс по объему одновременного хранения – самый большой в Украине и Европе. Общий объем одновременного хранения продуктов - 55 185 тонн», - сказано в сообщении.

Здание овощехранилища со встроенными административно-бытовыми помещениями, трансформаторными подстанциями представляет собой одноэтажное сооружение с габаритными размерами примерно 200 на 200 метров. Продукты будут храниться в 56 камерах с индивидуальными условиями хранения для каждого. Уже сейчас в овощехранилище на хранение завезена морковь, выращенная в области.

Хранение овощей и фруктов в новом овощехранилище основывается на голландских технологиях, включая использование регулируемой газовой среды, которая позволяет продолжительное время хранить овощи, - вплоть до будущего урожая.

«Только за последний год в Киевской области введено в эксплуатацию 6 новых овощехранилищ и отремонтировано 15, что позволяет хранить 150 тысяч тонн сельхозпродукции. А это вдвое больше, чем еще полтора года назад. Сегодня на в Бориспольском районе открыт самый больший в Европе холодильный комплекс. Это результат плодотворной совместной работы власти и бизнеса. Созданы такие условия, что инвесторы верят в свое развитие и перспективу своего бизнеса в Украине», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Стоимость инвестиций в проект без учета оборотных средств составляет около 45 млн. долл. США. На предприятии одновременно будет работать до 100 работников в сезон и до 50 человек в межсезонье. За последние два года предприятия группы холдинговой компании БФ «Групп» инвестировали в проект более 2 млрд. грн. и создали свыше 500 рабочих мест. В следующем году планируется сооружение второй очереди овощехранилища объемом одновременного хранения почти 70 тыс. тонн.

В целом в Киевской области в этом году привлечено более 780 млн. долларов США для реализации хозяйственных и социальных проектов, отметили в КОГА.