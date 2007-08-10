Польша прекратила выдавать визы по упрощенной схеме украинским бизнесменам

Генеральное консульство Республики Польша во Львове прекратило выдавать визы по упрощенной схеме для украинских предпринимателей, которые сотрудничают с польскими коллегами.

Как сообщает “Немецкая волна”, причиной этого стал скандал с фирмами-посредниками, которые за определенную плату обеспечивали получение виз всем желающим.

Польский консул Марцин ЗЕНЕВИЧ заявил в интервью „Немецкой волне”, что теперь выдача виз осуществляется исключительно на общих условиях, поскольку работники консульства неспособны проверять каждое лицо.

М.ЗЕНЕВИЧ признал, что борьба с фирмами, которые на незаконных основаниях способствовали гражданам Украины в получении виз в Польшу, не принесла позитивных результатов. „Мы обращались в прокуратуру и милицию, чтобы устранить этих так называемых „посредников”. Но оказалось, что закон на их стороне, поэтому очень сложно с ними соревноваться”, - сказал он.

В свою очередь львовские бизнесмены, чтобы решить проблему, намерены в сентябре еще раз сесть за стол переговоров вместе с депутатами областного совета и польскими дипломатами.