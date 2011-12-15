Билеты в театры станут электронными

В Министерстве культуры обещают ввести электронный билет уже в следующем году, начав с продаж мест в Национальной опере и в театрах им. Франко и Леси Украинки.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» (№209 от 14 декабря).

Отмечается, что накануне на пресс-конференции министр культуры Михаил КУЛИНЯК заявил, что в 2012 году планируется внедрить систему электронных билетов для национальных театров.

Министр уточнил, что пока данный проект экспериментальный. Он подчеркнул, что перед Евро-2012 необходимо предоставить людям возможность покупать билеты через интернет.

В пресс-службе Министерства культуры сообщили, что пока неизвестно, какая компания будет реализовывать проект, сумму инвестиций также не назвали.

Сейчас билеты в специализированных интернет-агентствах и сетях театральных касс продаются квотировано - у каждого продавца есть их определенное количество.

Согласно проекту Минкультуры, человек сможет купить билет онлайн и самостоятельно распечатать его. Штрихкод на нем будет зарегистрирован в системе, а при входе в театр - считываться специальными сканерами. "Электронная система работает почти во всех европейских странах. Думаю, что и у нас она приживется", - сказал М.КУЛИНЯК.

Эксперимент по продаже электронных билетов начнется 1 февраля. В тестовом режиме они будут реализовываться в театре им. Франко, Театре русской драмы им. Леси Украинки и Национальной опере Украины. "Продажа билетов будет доступна на сайтах этих театров и на сайте "Культура Украины" - это еще один проект Минкультуры", - уточнили в пресс-службе министерства.

Эксперимент будет длиться полгода. Потом в министерстве проанализируют его результаты и, если это будет целесообразно, внедрят проект в остальных театрах в Киеве и областях.