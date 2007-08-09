Демографическую ситуацию удалось притормозить ”совместными усилиями”

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ констатирует, что демографическая ситуация в Украине остается отрицательной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, несмотря на определенное улучшение, демографическая ситуация в Украине остается “тяжелой и отрицательной”. На сегодняшний день, как сообщил министр, население Украины составляет немногим больше 46 миллионов и тенденция к его сокращению сохраняется.

Однако, отметил В.КОРЖ, совместными усилиями ее удается притормозить. По его данным, в первом полугодии 2007 года динамика уменьшения количества населения замедлилась, а в двух-трех регионах ее удалось полностью остановить.

Также он отметил, что для окончательного преодоления тенденции сокращения населения нужны огромные усилия со стороны государства, правительства.