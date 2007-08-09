Журавский объяснил, что хотел сказать Черновецкий

Статистика зарегистрированных и незарегистрированных в Киеве детей будет вестись с целью обеспечения потребности в строительстве заведений образования в городе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, текст которого размещен на официальном веб-портале столичных властей.

Согласно обнародованной информации, по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, при планировании расширения сети детских учебных заведений будут учитываться потребности в образовании не только маленьких киевлян, но и детей из других регионов. То есть, развитие сети столичных заведений образования будет планироваться с учетом незарегистрированных в городе детей.

Комментируя принятое решение, заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ отметил: «Обычно необходимое количество мест в столичных школах и детсадах рассчитывалось, отталкиваясь только от статистики рождаемости в Киеве. Так же определяется и потребность в педагогических кадрах. Однако в столичных заведениях образования воспитывается и учится много детей, которые не зарегистрированы в нашем городе. Раньше никто не учитывал их при планировании, подчас это вызывало перегруженность образовательных заведений».

По его словам, уже в начале этого учебного года Главное управление образования и науки должно определить, сколько незарегистрированных в Киеве детей учится в столичных школах, или воспитывается в детсадах. Эти данные позволят правильно спланировать расширение сети учебных заведений на следующие годы.