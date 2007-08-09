Украинскую границу нарушили 20 коров и 2 больных пастуха

Двух граждан Молдовы, которые перегнали через Государственную границу Украины 20 коров, задержал наряд заставы „Нелиповцы” Черновицкого пограничного отряда.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Госпогранслужбы, нарушители границы оказались пастухами, которые искали для стада лучшего пастбища. О факте незаконного пересечения государственной границы украинские пограничники проинформировали своих молдавских коллег. В 20 часов пастухов с коровами передали молдавской стороне. Во время передачи сотрудникам Черновицкого отряда были представлены медицинские справки о том, что задержанные пастухи психически больны.