В УПЦ МП набросились на чернобыльцев - советуют придумать другую «жертву»

Донецкая епархия Украинской православной церкви Московского патриархата осудила действия чернобыльцев, которые пронесли пустой гроб по улицам города, и призвала митингующих покаяться.

Как сообщает радио «Свобода», пресс-секретарь епархии, протоиерей Георгий ГУЛЯЕВ заявил, что церковь считает этот поступок протестующих «надругательством над христианскими символами». «Если бы речь шла о ранее заявленном театральном представлении, мы так бы не реагировали», – сказал Г.ГУЛЯЕВ.

Протоиерей призвал граждан «не использовать символы, которые дороги миллионам людей…»

«…Только не с использованием креста… Что такое крест, мы знаем, слишком дорогой ценой куплено наше спасение, речь идет о крови Христа-искупителя, символ слишком дорогой для нас. Те, кто хотят оскорбить христиан, они, прежде всего, глумятся над крестом», – сказал протоиерей.

Он подчеркнул, что церковь не поддерживает и самосожжения, которыми угрожали чернобыльцы в случае снесения их палаточного городка.

Г.ГУЛЯЕВ раскритиковал слова представителей УПЦ Киевского патриархата о том, что в истории были случаи, когда самосожжение не осуждалось церковью.

«Заявления о том, что самосожжение – это допустимый акт, это не так. В истории церкви были общины, которые отделили себя. Они сектантского толка и стремятся под любые действия находить оправдание. Они называют это «мученичеством», «жертвенным актом», но ни Богу, ни людям такая жертва не нужна. Здесь речь идет о других вещах», – добавил пресс-секретарь епархии.

Ссылку на видеокомментарий Г.ГУЛЯЕВА об акции чернобыльцев в рассылке СМИ направил также отдел пресс-службы Управления информационной политики Донецкой облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября в Донецке после митинга возле областного управления Пенсионного фонда несколько сотен митингующих прошли по центральной улице к городскому совету с пустым гробом и четырьмя венками. Возле горсовета протестующие провели короткий митинг и оставили четыре венка и пустой гроб.

По словам одного из инициаторов акции протеста Эдуарда КАПУСТИНА, «чернобыльцы хотели этой акцией еще раз показать властям, что именно они убила человека». 27 ноября во время демонтажа сотрудниками МЧС палатки чернобыльцев умер 70-летний инвалид-шахтер из Родинского Геннадий Коноплев.

Он также подчеркнул, что протестующие были возмущены тем фактом, что им не дали по-человечески попрощаться с погибшим товарищем, даже когда он находился в Донецке в морге.