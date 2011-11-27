Белорусские оппозиционеры отметят во Львове День героев

В воскресенье, 27 ноября, во Львове, при организационной поддержке Всеукраинского объединения «Свобода», белорусские оппозиционные организации будут отмечать День Героев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской городской организации ВО «Свобода».

Как отмечается в сообщении, в программе празднований, в частности, возложение цветов к могиле участника восстания 1830-31 годов Симона Шидловского на Лычаковском кладбище; «круглый стол» белорусских оппозиционеров с украинскими политическими и общественными деятелями во львовской «Горнице».

На центральной площади города – Площади Рынок, в 15.00 состоится выступление белорусского барда Андрея МЕЛЬНИКОВА.

В 16.00 начнется митинг возле памятника Тарасу Шевченко, после завершения которого белорусские оппозиционеры, «свободовцы» и общественность Львовщины проведут шествие к памятнику Степану Бандере.