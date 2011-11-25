Чернобыльцы просят московского патриарха «вразумить» Януковича

Харьковский городской комитет ветеранов Чернобыля обратился к Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ с просьбой повлиять на Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы разрешить сложившуюся в Украине конфликтную ситуацию с выплатами пенсий ликвидаторам Чернобыльской аварии.

Как передает корреспондент УНИАН, текст открытого письма «паствы, проживающей на территории Украины», к предстоятелю Российской православной церкви размещен на сайте «Я чернобылец».

Авторы письма напоминают КИРИЛЛУ, что он благословил на президентство В.ЯНУКОВИЧА, «который одержал победу на выборах, обещая поддержку социально незащищенных слоев населения и «улучшение уже сегодня!». И мы тогда его дружно поддержали, и голоса чернобыльцев сыграли в его победе существенную роль».

«Нынешний 25-й год со дня трагедии, - говорится в письме, - наш президент В.ЯНУКОВИЧ объявил годом Чернобыля. Красивые слова на деле обернулись тем, что чернобыльцы не могут получать законные пенсии. Тысячи людей обратились в суды. Суды постановили положенные чернобыльцам пенсии выплатить. Но правительство запретило выполнять решения судов».

«Если Президент Украины не знает, где взять средства на выплату пенсий льготным категориям граждан, - пишут чернобыльцы, - то мы можем подсказать: нужно вводить налог на роскошь, а не отбирать у людей последнее».

Чернобыльцы пишут патриарху КИРИЛЛУ, что «десятки ликвидаторов аварии на ЧАЭС в настоящее время объявили голодовку. Но власть отказывается нас слышать. Во время президентских выборов, глядя на нас с биг-бордов, В.ЯНУКОВИЧ обещал, что услышит каждого. Мы, православные христиане, знаем, что нарушение данного обещания является грехом».

«Поэтому, - пишут харьковские чернобыльцы, - просим Ваших архипастырских молитв, в том числе и о вразумлении нашего Президента, который пришел к власти и по Вашим молитвам. Вы являетесь Патриархом не только Московским, но и Всея Руси, и поэтому имеете каноническое основание положительно повлиять на нашего президента, погасить сложившуюся конфликтную ситуацию и примирить власть и народ на основе христианской этики».

По поручению правления Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля письмо подписал председатель комитета Владимир ПРОСКУРИН.