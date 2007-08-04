Виновными в разрушении тоннеля метро в Киеве признали строителей

Виновниками разрушения тоннеля Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена, которое произошло 13 июля, признаны исполнители работ по строительству паркинга возле станции метро "Позняки”.

О таком окончательном заключении специально созданной комиссии по расследованию причин аварии в столичном метро сообщил в интервью журналистам и.о. заместителя председателя КГГА Иван САЛИЙ.

Согласно заключению комиссии, главной причиной возникновения трещины в тоннеле между станциями "Осокорки" и "Позняки" является нарушение технологии строительства паркинга над этим участком метро. Таким образом, по его словам, виновниками инцидента являются три компании, которые занимались строительством подземного паркинга: заказчик строительства - ХК "Киевгорстрой", генподрядчик - завод железобетонных конструкций им. Ковальской (Киев) и подрядчик - "Капитальный подземный ремонт скважин".

“Тоннель должны были укрепить, и впервые за 50 лет проломили, такая была сила. Абсолютное нарушение технологии, превышение давления и человеческий фактор - 18 часов, пятница. Там уже, кто теперь непосредственно занимается, и прокуратура, и в том числе транспортная прокуратура, другие инстанции... мы признали, и сами подрядчики признали, что все-таки это они провинились”, - сказал И.САЛИЙ .

Он сообщил, что согласно заключению экспертов, сумма ущерба составляет свыше 350 тыс. грн. Возмещать стоимость аварийных работ все три компании планируют по системе взаимозачетов.

И.САЛИЙ также сообщил, что комиссия запретила осуществлять работы по строительству паркинга во время работы метро. Завершать строительные работы будут только в ночное время, после закрытия работы станций.

По его словам, в дальнейшем строительные работы будет выполнять другой подрядчик, которого изберут путем проведения конкурса.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в 18.05 на перегоне между станциями “Осокорки” и “Позняки” (около 200 метров от станции “Осокорки”) произошла авария, в результате чего движение поездов на этом участке было прекращено более чем на двое суток.

Во время строительства подземного паркинга над линией метрополитена по проспекту Бажана (подрядчик ОАО “Завод ЖБК им. С.Ковальской”) была повреждена боковая стенка 2-х блоков конструкции тоннеля.

Работы проводились ООО “Капитальный подземный ремонт скважин”. В соответствии с проектом строительства осуществлялось химическое укрепление основы перегонного тоннеля путем бурения скважин и нагнетания химического раствора (цемент, стеклянная жидкость и бентонитовые глины).

19 июля решением инспекторов Госгорпромнадзора дальнейшее укрепление грунтов и строительство паркинга между станциями метро “Осокорки” и “Позняки” было запрещено. Для окончательного заключения о причинах аварии была создана специальная комиссия.