Киевский мэр объяснил, зачем расставил свои изображения по другим городам

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что биг-борды с его изображением в различных городах Украины установлены лишь с целью поделиться опытом и идеям руководства городом с регионами, и не имеют политической окраски.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Киевской мэрии.

«У нас есть масса достижений, которыми я горжусь. А между украинскими городами может иметь место конкуренция. Я убежден, что наши достижения могут сослужить службу другим городам», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Социальная реклама, которая появилась за пределами столицы, – а я уже убедился в том, что речь идет исключительно о социальной рекламе, – в которой кто-то из моих симпатиков процитировал мое искреннее пожелание «Украине – столичный уровень жизни», не имеет политической окраски», - сказал мэр столицы.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, сейчас речь идет сугубо о призыве к местному руководству в регионах уделять больше внимания росту уровня жизни рядовых украинцев на местах. «Допускаю, что власть в регионах, в которых появились эти биг-борды, не уделяет достаточного внимания вопросу уровня жизни не потому, что не хочет, а потому что не умеет. Я и моя команда готовы поделиться всеми наработками, которые позволяют нам успешно делать конкретное дело улучшения благосостояния киевлян», - заявил мэр Киева.