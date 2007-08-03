Ющенко требует от Януковича покончить с ”непрозрачными схемами” Азарова и КРУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на проведении служебных расследований фактов использования средств руководством Министерства финансов и Главного контрольно-ревизионного управления.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Президент отметил несколько оснований для проведения таких служебных расследований.

Он, в частности, напомнил, что в госбюджете-2007 для Минфина предусмотрено 3,5 млн. грн. на мероприятия по борьбе с коррупцией – в соответствии с постановлением правительства от 14 марта 2007 года указанные средства должны использоваться уполномоченной общественной организацией, определенной по результатам открытого конкурса. В конкурсе же, проведенном Министерством 22 мая, приняли участие представители только двух общественных организаций – «Антикоррупционный форум» и «Национальный комитет борьбы с коррупцией» – при том, что в Украине насчитывается свыше двухсот общественных образований подобной направленности. Победителем стала ВОО «Антикоррупционный форум», основанная в декабре 2001 года по инициативе Николая АЗАРОВА, который в то время возглавлял Партию регионов и занимал должность председателя Государственной налоговой администрации.

«Возникают сомнения относительно прозрачности проведенного конкурса, а в конечном результате и эффективности использования указанных средств, поскольку руководитель Министерства финансов Украины связан личными и партийными связями с организацией, ставшей победителем конкурса», – отметил Президент.

По убеждению главы государства, личное участие первого вице-премьер-министра, министра финансов Н.АЗАРОВА и других ответственных работников Минфина в непрозрачной схеме распределения бюджетных средств «подвергает сомнению намерения правительства бороться с коррупцией, поскольку дискредитируется сама идея привлечения общественных организаций к этому процессу».

В этом контексте Президент напомнил, что Н.АЗАРОВ также является сопредседателем Совета по вопросам обеспечения реализации в Украине Пороговой программы Корпорации «Вызовы тысячелетия» по снижению уровня коррупции. «У иностранных партнеров уже сегодня возникают опасения относительно способности украинской власти реализовать эту программу и преодолеть «коррупционный порог»», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Говоря о Минфине, Президент, кроме того, отметил, что значительная часть работников ведомства, кроме основного места работы, была оформлена по совместительству в Научно-исследовательский финансовый институт Министерства и в коммерческие структуры, которые заключали с ним договоры без отработки рабочего времени по месту оформления.

Что касается КРУ, отметил в письме к руководителю правительства глава государства, то председатель Контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ привлек ряд компаний («Vision», «Соmеdy сlub – Украина», «Vi-di», «Reinford electroniks», «Рутения», Киевский ювелирный завод) для организации и проведения ведомственного конкурса красоты. По его результатам указанные коммерческие структуры вручили государственным служащим ценные подарки. Получение таких подарков, считает Президент, «может иметь значительное влияние» на результаты проверок работниками КРУ этих структур в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, Президент отметил, что, по данным Тендерной палаты, после проверок Главного КРУ на счета ООО «Аудиторская фирма «Капитал-групп», основателем которого является жена руководителя Контрольно-ревизионного управления Татьяна АНДРЕЕВА, ряд государственных предприятий (ГК «Хлеб Украины», ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», ГХК «Артем» и др.) перечислили свыше 1,8 млн. грн. за предоставленные аудиторские услуги.

Президент ожидает информации о результатах служебных расследований приведенных фактов.