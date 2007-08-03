На Днепропетровщине чиновника поймали на 400-тысячной взятке

Сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД в Днепропетровской области и областной прокуратуры 1 августа в Днепродзержинске задержали во время получения 400 тыс. дол. США взятки председателя Петриковской районной государственной администрации и его посредника. Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил начальник следственного управления прокуратуры области Сергей УСТИМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, председатель Петриковской госадминистрации вымогал и получил при помощи посредника взятку от днепропетровского бизнесмена за решение вопроса о выделении в аренду на 49 лет земельного участка площадью 52 га в рекреационной зоне Петриковского района.

С.УСТИМЕНКО сообщил, что председатель Петриковской райгосадминистрации присутствовал при получении взятки посредником.

В тот же день прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении председателя райгосадминистрации по факту «завершенного покушения на получение служебным лицом взятки в особо крупном размере» по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В отношении посредника возбуждено уголовное дело по факту пособничества в получении взятки.

Сейчас оба подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

По словам С.УСТИМЕНКО, милиция и прокуратура завтра во время суда будут требовать взять задержанных под стражу.

***Председателем Петриковской РГА является Петр ЛИСНЫЙ. В этом году прокуратура уже сообщала о факте получения им другой взятки.