Четверть граждан за придание русскому языку статуса государственного (опрос)

На сегодняшний день 23,36% респондентов высказываются за предоставление русскому языку статуса второго государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему: “Социально-политические ориентации и электоральные настроения населения Украины”, проведенного Всеукраинской социологической службой и обнародованные сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

По данным исследования, 46,03% респондентов считают, что не нужно менять статус русского языка. В то же время 22,69% опрошенных выступают за предоставление русскому языку статуса официального в русскоязычных регионах страны.

Опрос проводился с 16 по 25 июля 2007 года во всех областях Украины, АР Крым и городе Киеве. Были опрошены 26 тысяч респондентов, в возрасте старше 18 лет. Возможная погрешность составляет не более 1%.