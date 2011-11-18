В Украине сняли фильм о Кирилле

В воскресенье, 20 ноября, в 21.30 на Первом национальном телеканале состоится премьера документального фильма "Патриарх" – о жизненном пути патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в украинском телевизионном агентстве «Профи ТВ» (генеральный продюсер Анна БЕЗЛЮДНАЯ), фильм снят к 65-летнему юбилею патриарха КИРИЛЛА при поддержке Синодного информационного отдела РПЦ. Автор фильма - Александр ЛУКЬЯНЕНКО.

В день юбилея предстоятеля РПЦ - 20 ноября - украинские телезрители узнают о том, как знакомство с пастырем изменило жизнь многих людей. О патриархе расскажут космонавт Андрей БОРИСЕНКО, диктор центрального телевидения СССР Игорь КИРИЛЛОВ и рок-музыкант Олег КАРАМАЗОВ.

Также о своих впечатлениях от встречи с патриархом Московским в фильме рассказывают служители Церкви. Трогательными историями делятся и простые верующие – взрослые и дети.

Кроме того, в фильме звучат фрагменты из проповедей патриарха, в которых он рассказывает о причинах Чернобыльской катастрофы; о гражданском противостоянии, которое привело к миллионам невинных жертв; о Бутовском полигоне, ставшем братской могилой для тысяч репрессированных верующих и священников.