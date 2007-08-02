Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 3% баръер преодолели бы только 4 политические силы.

Об этом свидетельствую результаты социологического опроса Центра социальных экспертиз и прогнозов, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН экспертом Юрием СОПЕЛКИНЫМ.

В частности, за Партию регионов отдали бы свои голоса 29,5% респондентов, БЮТ - 25,8%, «Нашу Украину – Народную самооборону» - 12,1%, КПУ - 3,5%. При этом ПСПУ поддержали бы только 2,1% опрошенных, Народную партия - 1,6%, СПУ - 1,5%. За другие политические силы голосовали бы - 2,6% респондентов, против всех - 2,4%. При этом вообще не собираются голосовать 9,5% опрошенных, а 9,4% - пока не определились.

По словам Ю.СОПЕЛКИНА, происходит определенное перетекание электората со стороны Блока «Наша Украина - Народная самооборона» в сторону БЮТ, в частности на Западе Украины. Он не исключил, что на повышение рейтинга БЮТ повлияло последнее предложение Юлии ТИМОШЕНКО по проведению референдума одновременно с парламентскими выборами.

Социологический опрос проводился Центром социальных экспертиз и прогнозов 24-31 июля 2007 года во всех областях Украины, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе. Всего за квотной выборкой, которая репрезентует взрослое население Украины по возрасту и образованию, было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.