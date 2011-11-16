Обнародованы тайны из архивов КГБ

Историк Владимир ВЯТРОВИЧ, который в 2008-2010 годах провел массовое рассекречивание архивов КГБ, презентовал в Киеве свою новую книгу «История с грифом "Секретно". Тайны украинского прошлого из архивов КГБ».

Как сообщили УНИАН в Центре исследований освободительного движения, презентация состоялась в книжном магазине «Є».

Об издании на презентации также рассказывали ее герои, а ранее фигуранты засекреченных дел, руководитель Норильского восстания в ГУЛАГе Степан СЕМЕНЮК, известные диссиденты и политзаключенные Евгений СВЕРСТЮК и Василий ОВСИЕНКО.

«Именно для того, чтобы мы ничему не учились у прошлого, нам запрещали его помнить в советское время. Сюжеты, рассказанные в этой книге, были историей с грифом «Секретно», которую не должен был знать никто. Это вырванные страницы из нашей истории, уроки, которые должны были остаться неизученными. Но сегодня не 1930-е, не 1950-е и даже не 1970-е, когда такие методы были эффективными», - сказал В.ВЯТРОВИЧ.

Автор отметил, что эта книга является ответом власти на попытки закрыть доступ к архивам и давление на историков. В прошлом году коллегу В.ВЯТРОВИЧА Руслана ЗАБИЛОГО СБУ допрашивала 14,5 часов по поводу его исследований и конфисковала компьютер с научными трудами и копиями архивных исторических документов, добавили в центре.

«Мы имеем значительно больше возможностей отстоять свое право на правду о прошлом, как и право на нормальное будущее: не только не контролированы никем новые инструменты, но и уникальный опыт наших предшественников. Людей, которые становились на борьбу с режимом в значительно более тяжелых условиях и побеждали его. О них, опираясь на исторические документы, я попытался рассказать в своей книге», — сказал историк.