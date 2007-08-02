Пик отравлений грибами приходится на конец лета

В Житомирской области грибами отравились три человека. Об этом УНИАН сообщили в Житомирском областном центре "Здоровье", который ведет мониторинг пострадавших от грибных отравлений и занимается профилактической работой в этом направлении.

Как отметили в центре, пострадавшие обратились в лечебные учреждения своевременно, и медики спасли их жизнь.

По оперативным данным, в этом году в Украине жертвами грибных отравлений стали 26 человек, из них 6 детей.

Как сообщили УНИАН в центре "Здоровье", в целом отравления грибами регистрируются в медицинских учреждениях на протяжении всего года, однако, как свидетельствует многолетний анализ, пик отравлений приходится на конец лета - начало осени. Отравления грибами преимущественно бывают случайными (пострадавшие уверены, что употребляли съедобные грибы - УНИАН) и большей частью имеют "семейный" характер.