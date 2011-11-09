Янукович: заявления крымских татар выглядят предвзятыми

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что новый глава крымского правительства Анатолий МОГИЛЕВ наладит сотрудничество с крымскими татарами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в интервью журналистам во время посещения Черновицкого машиностроительного завода, отвечая на вопросы, возможно ли сотрудничество между новоназначенным председателем Совета министров автономии Анатолием МОГИЛЕВЫМ и крымскими татарами.

«За Анатолия МОГИЛЕВА в крымском парламенте, насколько я знаю, проголосовали 76 из 80 депутатов. Это говорит о том, что депутаты почти единогласно поддержали мое решение, и это хороший признак», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, относительно крымских татар, «мы намерены уделить им столько внимания, сколько необходимо, и продолжить в этом направлении традиции, учрежденные Джарты (предыдущий председатель Совета министров АРК Василий Джарты - УНИАН). Я разговаривал с Анатолием МОГИЛЕВЫМ, он на это настроен», - добавил Президент.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, политические заявления, которые сделали крымские татары по поводу назначения А.МОГИЛЕВА, выглядят предвзятыми, «и не несут позитива».

«МОГИЛЕВ опытный политик. Я убежден, что будет качественное сотрудничество и будет позитив между новым главой правительства Крыма и крымскими татарами», - подытожил Президент.

Как сообщал УНИАН, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ спрогнозировал ухудшение межэтнической ситуации в Крыму в связи с назначением А.МОГИЛЕВА премьер-министром Крыма.

«МОГИЛЕВ, когда возглавлял милицию здесь, сделал несколько поступков, которые усилили междунациональную напряженность. Это, в первую очередь, стрельба по безоружным людям на Ай-Петри в 2007 году. А главное – его открытое заявление в прессе с полным оправданием сталинских преступлений в отношении крымских татар и граждан других национальностей, которых депортировали по национальному признаку», – сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.