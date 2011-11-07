В Черкассах придумали, как бороться с ворами люков

Крышки канализационных люков с логотипом Черкасс начали устанавливать на улицах города работники КП «Черкассыводоканал». Изготовлены они из полимерно-песчаной композиции - новейшей разработки, которая в производстве люков используется в качестве альтернативы чугуну.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, отныне крышки канализационных люков будут иметь надпись "Собственность общества города Черкассы" и герб города. На данный момент водоканал уже получил 30 таких крышек. Всех их в ближайшее время установят в зеленых зонах города. Первый экземпляр уже установили на площади возле Черкасского горисполкома. Еще один можно увидеть возле админздания Черкасского водоканала.

По словам директора КП "Черкассыводоканал" Сергея ОВЧАРЕНКО, идею создания "именных" крышек люков подал мэр Черкасс. На предприятии она понравилась, ведь черкащане должны чувствовать, что и люки - их собственность. Особенно это касается падких на легкую наживу воров, получающих копейки за похищенные крышки, которые сдают на металлолом, но наносят значительный ущерб как предприятию, так и городу, а следовательно и каждому жителю Черкасс.

На КП "Черкассыводоканал" в ближайшее время ожидают крышки для проезжей части. Они будут тяжелее, чем те, которые устанавливают в зеленых зонах, поскольку должны будут выдерживать большую нагрузку.