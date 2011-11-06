Наркомафия потеряла подводную лодку

Очередную подводную лодку, предназначенную для перевозки кокаина, захватили в пятницу ВМС Колумбии при поддержке ВВС страны и флота США.

Последний раз сразу три подлодки наркоторговцев были захвачены в июне этого года.

Как говорится в сообщении ВМС латиноамериканской страны, субмарину засекли в 50 морских милях от колумбийского города Картахена. При попытке захвата ее экипаж открыл кингстоны, чтобы затопить корабль, и скрылся на быстроходных катерах. Однако военным при помощи водолазов, закрывших кингстоны, удалось удержать субмарину на плаву и доставить ее в порт.

По предварительным данным, на борту подлодки можно было перевести сразу до трех тонн наркотиков.

Подводные корабли используются колумбийской наркомафией с 1993 года для доставки нелегального груза в США. Всего с тех пор властям удалость задержать более 70 таких субмарин, замечает РИА Новости.