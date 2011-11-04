Янукович загнал Европейский союз в тупик?

Эксперты положительно оценили обращение бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к Европейскому Союзу относительно заключения соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом они сказали в комментариях УНИАН относительно призыва Ю.ТИМОШЕНКО к народам, парламентам и лидерам Европейского Союза не отказываться от заключения соглашения об ассоциации с Украиной, даже если она останется за решеткой.

Так, политолог Александр ПАЛИЙ назвал ответственной позицию Ю.ТИМОШЕНКО в вопросе евроинтеграции Украины. «Позиция ТИМОШЕНКО в данном смысле является ответственной. Потому что действительно соглашением об ассоциации и зоне свободной торговли Украина приближается к Европе, и уменьшается вероятность развития авторитарных путей. Бизнес и большинство украинцев заинтересованы в европейской интеграции. И, конечно, такой шаг сделает Украину ближе к демократии, а значит, и к справедливости по отношению к оппозиции. Поэтому с точки зрения национальных интересов Украины и с точки зрения интересов самой Юлии ТИМОШЕНКО как одной из лидеров оппозиции - это ответственный шаг», - сказал эксперт.

По его мнению, позиция Ю.ТИМОШЕНКО достаточно выгодно отличается от позиции действующей украинской власти, «которая из-за своих фобий, страхов и мстительности создала внешнеполитический кризис практически на ровном месте».

По словам А.ПАЛИЯ, украинская власть серьезно подорвала собственный авторитет в мире. «И это проблема всей Украины, а не только лишь ее отдельных руководителей. Я также не исключаю, что саботаж подписания соглашений об ассоциации и ЗСТ, о котором говорила ТИМОШЕНКО, существует. Однако не только со стороны ЯНУКОВИЧА, но и со стороны части его окружения. ЯНУКОВИЧ много говорил о европейской интеграции, и тогда непонятно, зачем были все эти слова», - добавил политолог.

Он допустил, что окружение В.ЯНУКОВИЧА вносит свои акценты в вопросы евроинтеграции Украины. «К сожалению, мы видим, что эти группы часто не имеют никакого отношения к национальным интересам Украины, кроме того, что им вредят», - заметил А.ПАЛИЙ.

Профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей ГАРАНЬ также положительно оценил обращение Ю.ТИМОШЕНКО к ЕС. «Я думаю, что это заявление является правильным как политика и как человека. Однако сейчас состояние отношений между Евросоюзом и Украиной вышло за пределы пожеланий ТИМОШЕНКО или еще кого-то другого…», - заметил политолог.

Он добавил, что действия украинской стороны в последнее время заставляют сомневаться в искренности заявлений украинского руководства относительно евроинтеграции. «ЯНУКОВИЧ в разговорах с европейскими лидерами как будто обещает одно, потом делается другое. Потом начинается мелкий шантаж, мол, не включите европейскую перспективу, мы вообще не будем подписывать. И все эти моменты ставят Европейский Союз в сложную ситуацию. Я абсолютно убежден в том, что если сохранится нынешней статус-кво, то ЕС не сможет подписать на уровне 27 членов и руководителей ЕС соглашение с Украиной и его ратифицировать», - сказал А.ГАРАНЬ.

По его словам, с одной стороны, соглашение об ассоциации с Евросоюзом нужно украинскому народу, гражданскому обществу и демократии. С другой стороны, сделаны такие шаги, что если Европейский Союз подпишет при нынешних обстоятельствах это соглашение, то это будет означать, что ЕС способствует недемократическим процессам в Украине.

«Весь драматизм ситуации в том, что В.ЯНУКОВИЧ своими шагами поставил в тупик не только себя, но и Европейский Союз. С одной стороны, действительно, как говорит та же ТИМОШЕНКО, эксперты, общественные организации – нужно подписывать это соглашение, потому что это будет поддержка украинской демократии. С другой стороны, это будет выглядеть, как какое-то поощрение того, что делает в последнее время украинское руководство внутри государства», - отметил А.ГАРАНЬ.

В свою очередь, бывший глава Секретариата Президента, руководитель ОО «Центр UA» Олег РЫБАЧУК выразил мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО должна была раньше обратиться к ЕС с обращением относительно соглашения об ассоциации.

«В целом, это правильное обращение, и она говорит о правильных вещах, что не нужно делать заложником украинский народ, только вот написано оно слишком пафосно. ТИМОШЕНКО политик, и в этом обращении тоже много политики, поэтому там, на самом деле, найдут аргументы как сторонники, так и противники европейской интеграции Украины. Например, там говорится о том, что власть делает все, чтобы сорвать подписание соглашения», - заметил О.РЫБАЧУК.

По его словам, перспективы европейской интеграции Украины будут зависеть от того, какими будут последующие шаги украинской власти. «Если будет приниматься законодательство, в частности новый закон о выборах, который отдаляет нас от европейской перспективы, если не будут соблюдены юридические процедуры с той же Юлией ТИМОШЕНКО, если СБУ имени ХОРОШКОВСКОГО будет продолжать делать то, что она сейчас делает, открывая дела столетней давности, если будет так работать прокуратура, как она сейчас работает, то это может сделать подписание соглашения невозможным», - считает О.РЫБАЧУК.

Заместитель генерального директора Центра им. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ отметил, что мог бы подписаться почти под каждым словом, написанным Ю.ТИМОШЕНКО в обращении к ЕС относительно соглашения об ассоциации с Украиной. «В частности, что касается оценки ситуации, которая сложилась в Украине, и призыва не останавливать евроинтеграцию Украины, которая напрямую связана с подписанием и ратификацией соглашения об ассоциации. Это соглашение может вывести отношения Украины с ЕС на новый уровень и, собственно, может быть инструментом, который бы и мог решить многие вопросы и проблемы, о которых идет речь в этом обращении», - сказал эксперт.

По словам В.ЧАЛОГО, он оценивает такой призыв Ю.ТИМОШЕНКО как достаточно мужественный шаг. «Это достаточно четкая позиция, которая является мужественной и общественно-ответственной», - подчеркнул политолог.

«Что касается влияния обращения Юлии ТИМОШЕНКО на результат переговоров, то это могло бы помочь, если бы те, кто отвечает за сложившуюся ситуацию, сделали шаги навстречу Европейскому Союзу. Иначе, без конкретных шагов, любые декларации власти и даже такие обращения не приведут к результату. Результата можно достичь только единственными способом - Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ следует принять ряд решений, которые показали бы нашим партнерам в Европе, что его слово не расходится с делами, что у него происходит приближение к европейскому стилю мышления», - отметил В.ЧАЛЫЙ.

Он убежден, что Президент должен выполнить свои публичные обещания. «Необходимо исправить ошибки, которые в основном находятся на поле давления на оппозицию из-за несовершенства судопроизводства. Судопроизводства, которое абсолютно не соответствует европейским стандартам», - уточнил эксперт.

По его мнению, уже сегодня понятно, что если Ю.ТИМОШЕНКО, бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и другие члены предыдущего правительства и будет оставаться за решеткой, то ни о каком соглашении об ассоциации речь не идет.