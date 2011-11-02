В Одессе взялись за украинофобов и псевдоукраинцев

В Одессе образован Организационный комитет общественного сопротивления проявлениям украинофобии и псевдоукраинским движениям в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, образовали его сегодня представители общественности - участники круглого стола на тему: «Популяризация украинских Героев как средство укрепления украинского национального сознания».

Участники заседания отмечали, в частности, что «для обеспечения устойчивого развития Украины как неотъемлемого участника Содружества свободных европейских наций необходимо возрождение национального сознания, в том числе в Одесской области, которая никогда не стояла в стороне от борьбы украинцев за государственную независимость».

Однако, как отмечали ораторы - председатель объединения «Просвита» Александр СТЕПАНЧЕНКО, кандидат исторических наук Александр МУЗЫЧКО, председатель облорганизации ВО «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО, атаман «Черноморского гайдамакского соединения» Сергей ГУЦАЛЮК и другие – «немало страниц украинской истории замалчивались или продолжают замалчиваться до сих пор, в том числе участие жителей края в борьбе за утверждение Украинской Народной Республики в 1917-1923 годах».

По мнению участников круглого стола, украинские властные структуры, в том числе Одесской области, не уделяют «надлежащего внимания инициативам патриотической общественности, взаимодействия с ней по вопросам возрождения украинского национального сознания и воспитания подрастающего поколения в духе уважения к украинским Героям. Это бы нейтрализовало бы влияние украинофобов различного пошиба, которые пытаются внести раскол среди украинцев, пропагандируя коммунистические мифы о нашем прошлом».

По итогам обсуждения актуальных проблем образован Оргкомитет общественного сопротивления проявлениям украинофобии и псевдоукраинским движениям в регионе и принято Обращение в адрес Одесского облсовета с предложением совместно «разработать и внедрить областную программу по поиску, благоустройству могил повстанцев, которые боролись за независимость на Одещине в 1917-1920-х годах, установлению памятников украинским национальным деятелям, проведению научных конференций, вечеров и уроков памяти в учебных заведениях, издании книжек и создании телепередач о повстанческом движении в Одесской области, а также инициировать перед Генеральной прокуратурой Украины пересмотр уголовных дел участников повстанческого движения на Одещине 1920-х годов».

Участники круглого стола также приняли Обращение к Президенту Украины с требованием присвоить Военной академии, созданной на базе бывшего Одесского института сухопутных войск, имя генерала армии УНР Михаила Омельяновича-Павленко и Одесскому лицею с усиленной военно-физической подготовкой - имя генерала Армии УНР Всеволода Ефимовича Змиенко.