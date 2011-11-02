Мошенник выдавал себя за депутата

В Киеве УБОП задержал киевлянина, который выдавал себя за депутата городского совета.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью МВД Украины, 52-летний киевлянин создал преступную схему взимания денег с руководителей коммерческих структур.

Задержанный имел поддельные удостоверения работников горсовета, а также депутата Киевсовета. В перечне услуг преступника были – «помощь» в лицензировании различных видов экономической деятельности, амнистия и «снижение налогового давления», легализация и оформление землеотводов, узаконивание малых архитектурных форм и пр.

Стоимость услуг варьировалась от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется сразу три статьи Уголовного кодекса Украины: мошенничество в особо крупных размерах, самовольное присвоение властных полномочий и дача взятки.

В настоящее время следствием установлены четверо обманутых, а нанесенный им убыток превышает сто тысяч долларов.