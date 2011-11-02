Сумской студент «пошутил» на срок до семи лет

В Сумской области милиция задержала телефонного террориста, который сообщил о якобы заминированном учебном заведении.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Эльвира БИГАНОВА, инцидент произошел в г. Глухове. На линию «102» позвонил неизвестный и сообщил о минировании одного из учебных заведений города.

Из пяти корпусов заведения эвакуировали более 1500 студентов и преподавателей. При осмотре помещений и прилегающей территории взрывоопасные предметы не обнаружены.

«Телефонного террориста» установили в тот же день. Им оказался 20-летний студент этого же учебного заведения. Он признался, что хотел пошутить.

На сегодняшний день студент находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 259 ч.2 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.