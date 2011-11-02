В Днепропетровске оползень разрушил 14 гаражей (фото)

Сегодня в Кировскому районе Днепропетровска на ул. Войцеховича в результате оползня повреждены подземный водопровод и 27 гаражей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, информация об этом поступила в 07.05.

По данным ГУ МЧС, 14 гаражей из 27 разрушены. Также в зону разрушения попало складское помещение мебельного магазина.

Подача воды по подземному водопроводу прекращена.

На месте происшествия работают аварийные бригады МКП «Днепроводоканал», ОАО «Днепрогаз» и «Днепрооблэнерго».

Фото УНИАН