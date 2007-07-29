25-летняя студентка завоевала титул ”Идеальной арабской девушки” (фото)

Студентка университета Бахрейна, 25-летняя Вафа Йакуб, завоевала титул "Идеальной арабской девушки" на конкурсе красоты среди представительниц арабских стран, торжественное закрытие которого состоялось в Каире, сообщает в воскресенье египетская газета "Аль-Мысри аль-Яум".

На конкурс, который проходил под лозунгом "Скромность и красота", приехали 20 представительниц 15-ти арабских стран.

В этом году в смотре разрешили участвовать девушкам, носящим хиджаб. Однако только трое из претенденток на титул, в том числе победительница, принимали участие в состязаниях в мусульманском головном уборе, отмечает РИА Новости.

"Участие в конкурсе не противоречит тому, что я ношу хиджаб. Ведь это не просто конкурс красоты. В основе своей это культурное состязание, в нем ум и сообразительность девушки значат гораздо больше, чем ее внешность", - заявила журналистам Вафа Йакуб.

Конкурс за звание "Идеальной арабской девушки" проводится второй год. Участница должна быть гражданкой одной из арабских стран, иметь высшее образование или учиться в университете, знать хотя бы один иностранный язык и весить не менее 50 килограммов.

Организаторы настаивают, что конкурс имеет мало общего с европейскими аналогами. Участницы не носят открытой одежды и не выходят на сцену в купальниках. Истинная красота, по их мнению, подразумевает не только совершенство тела, но и скромность, ум и эрудицию.