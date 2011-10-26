В Херсоне неподалеку от центральной площади нашли тело школьницы

Сегодня утром в Херсоне во дворе дома на центральной площади города - площади Свободы, местными жителями найдено тело 14-летней девочки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, погибшая – жительница Шуменского микрорайона (Комсомольский район), ученица 9-го класса.

По словам родителей погибшей, накануне она самостоятельно отправилась на занятие к репетитору и не вернулась.

По данным экспертизы, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы и перелома основания свода черепа. В сообщении указывается, что хотя девочка была обнаружена без верхней одежды, следов изнасилования нет.

Рядом с погибшей не оказалось мобильного телефона и рюкзака, с которыми школьница ушла из дома.

По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и проводится следствие.