В Херсоне неподалеку от центральной площади нашли тело школьницы
Накануне отправилась к репетитору
Сегодня утром в Херсоне во дворе дома на центральной площади города - площади Свободы, местными жителями найдено тело 14-летней девочки.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, погибшая – жительница Шуменского микрорайона (Комсомольский район), ученица 9-го класса.
По словам родителей погибшей, накануне она самостоятельно отправилась на занятие к репетитору и не вернулась.
По данным экспертизы, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы и перелома основания свода черепа. В сообщении указывается, что хотя девочка была обнаружена без верхней одежды, следов изнасилования нет.
Рядом с погибшей не оказалось мобильного телефона и рюкзака, с которыми школьница ушла из дома.
По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и проводится следствие.