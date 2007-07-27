Кузьмук ставит точку в ликвидации последствий фосфорной аварии

Ликвидация последствий аварии во Львовской области завершена в установленный Президентом Украины десятидневный срок.

Об этом во время внеочередного заседания сессии Львовского областного совета сообщил вице-премьер Украины Александр КУЗЬМУК.

«Ликвидация последствий аварии завершена в установленный Президентом Украины десятидневный срок. Поезд с фосфором имеет специальный статус и сейчас следует к государственной границе Украины», - сказал А.КУЗЬМУК.

Он отметил: «Мы это сделали. И сделали на грани невозможного».

Вице-премьер также сообщил, что за 10 суток никто из 500 военных, спасателей и железнодорожников не получил травм.

«Сегодня будет подписан ликвидационный акт, а вся территория аварии будет очищена и передана поселковому совету», - добавил А.КУЗЬМУК, отметив, что работа местных властей Львовской области по информированию населения была недостаточной. А также рассказал, что на отдельный поезд уже загружены около 100 тонн загрязненной почвы, которую тоже вывезут из Украины.