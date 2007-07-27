Горела церковь Святого Духа
10:06, 27 июля 2007Общество
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Пожарники работали в сложных условиях
В Тернополе горела однокупольная церковь Святого Духа Украинской греко-католической церкви.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного управления по чрезвычайным ситуацияи, пожар возник из-за возгорания проводки и нарушения правил монтажа и эксплуатации элетросети. После этого загорелась крыша, а саму церковь заполонил едкий дым, который утруждал работу пожарников. До приезда спасателей прихожане и люди, ставшие свидетелями пожара, повыносили все ценности из храма. Пожар продолжался почти час, для его тушения привлекли три пожарных автомобиля. Здание церкви значительно обгорело.
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