Горела церковь Святого Духа

В Тернополе горела однокупольная церковь Святого Духа Украинской греко-католической церкви.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного управления по чрезвычайным ситуацияи, пожар возник из-за возгорания проводки и нарушения правил монтажа и эксплуатации элетросети. После этого загорелась крыша, а саму церковь заполонил едкий дым, который утруждал работу пожарников. До приезда спасателей прихожане и люди, ставшие свидетелями пожара, повыносили все ценности из храма. Пожар продолжался почти час, для его тушения привлекли три пожарных автомобиля. Здание церкви значительно обгорело.