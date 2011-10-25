Как восхождение на вершину влияет на создание счастливой семьи

В пятницу, 28 октября, в агентстве УНИАН пройдет совместное заседание Клуба путешественников «УНИАН – Тут и там» и Лаборатории «Сделай себя сам». Организаторы начинают серию встреч и тренингов «Отдых для тех, кто хочет большего». То есть, для тех, кто стремится совместить отдых с путешествиями, развитием и самоусовершенствованием.

Тема заседания: «Как я бросил вызов Казбеку, или зачем идти в горы неальпинисту». Известный писатель и путешественник, автор метода саморазвития личности «Гений-терапия» Валентин БАДРАК расскажет о своих восхождениях на пик Казбек (вторая вершина в Европе после Эльбруса) и другие вершины. В.БАДРАК особо подчеркивает, что он не является альпинистом, а на Казбек вместе с ним поднялась дочь Валерия. Он расскажет о том, насколько интересным и опасным является такой вид отдыха как скалолазание, что он дает путешественнику и как может повлиять на достижение в других сферах – в бизнесе, творческой самореализации, в создании счастливой семьи. «Горное восхождение, - говорит В.БАДРАК, - совмещает в себе практически все элементы достижения победы, которые можно пройти и использовать при моделировании других побед”.

Начало заседания в 18:30. Вход свободный.

Справка УНИАН. Основателями Клуба путешественников «УНИАН – Тут и там» выступили УНИАН и туристический сайт «Тут и там». Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, заключается в том, чтобы «дать возможность тем, кто осуществил интересное путешествие по Украине (Тут), или за рубежом (Там), рассказать о нем в непринужденной, камерной обстановке таким же коллегам-путешественникам». Как говорит руководитель сайта «Тут и там» Владимир ЗМАЖЕНКО, «в Клубе каждый путешественник может себя попробовать в роли «Юрия Сенкевича» (популярный телеведущий советских времен – УНИАН). Слушатели же и зрители имеют возможность открывать для себя Украину и другие страны через эмоции, мировоззрение и мировосприятие разных людей, при этом с интерактивным общением – можно спросить ведущего, уточнить что-то у него, попросить «отмотать» назад интересный кадр».

Лаборатория “Сделай себя сам” действует на базе агентства УНИАН.

«Идея возникла на стыке двух проектов. Она заключается в том, что отдых должен быть не просто активным и интересным, но и как можно больше давать для развития личности. Другими словами, вы вернетесь из отпуска не просто загорелыми, а с новыми знаниями, новым опытом, откроете в себе новые таланты и возможности, - говорит А.ХАРЧЕНКО. – Над этим и будем экспериментировать».

Публикации на эту тему: