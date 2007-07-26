Шуфрич: до 15 августа планируется устранить последствия урагана на Волыни

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сообщил, что до 15 августа планируется отремонтировать здания, разрушенные ураганом на Волыни.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом он сообщил по результатам заседания правительственной комиссии по оценке ущерба и ликвидации последствий от урагана в Волынской области. Заседание состоялось сегодня в пгт Турийск, который наиболее пострадал от стихии.

„Установлены сроки оказания помощи жителям пострадавших населенных пунктов: до 31 июля возобновят электроснабжение, до 10 августа телефонную связь, а до 15 августа планируется восстановить здания”, - сообщил Н.ШУФРИЧ.

Кроме того, участники на заседании согласовали, что в случае необходимости из государственного резерва будет оказана помощь материалами для ремонта зданий.

„Трудно сейчас окончательно назвать сумму ущерба, но уже понятно, что она будет больше нескольких десятков миллионов гривен. Я хочу отметить скоординированность действий правительства и органов местной власти, - отметил министр, - ни один пострадавший человек не останется без помощи, и каждая крыша над головой будет восстановлена”.

На помощь пострадавшим уже прибыли около 200 бойцов МЧС, которые помогают на строительных работах.

Как сообщал УНИАН, в результате ухудшения погодных условий 22 июля в нескольких районах Волыни были обесточены 166 населенных пунктов, повреждены 1 тыс. 848 зданий и сооружений, 72 линий электропередач и 619 трансформаторных подстанций. На территории области повалено около 300 га леса. В результате падения деревьев пострадали 11 человек, из которых двое госпитализированы.