Женщину, ночью сообщившую о мине, отправили в психбольницу

Женщину, которая ночью сообщила о заминировании жилого дома в Тернополе, доставили в психиатрическую больницу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отдел общественных связей областного управления милиции. «Эта 60-летняя женщина злоупотребляет алкоголем. Периодически у нее бывают приступы «белой горячки». Когда мы увидели, с кем имеем дело, то даже не проводили эвакуацию людей», – сообщил руководитель отдела Петр КОЛЕСНИК.

По его данным, женщина позвонила по телефону из своего телефона. Сразу после инцидента женщину поместили в наркодиспансер.

Как сообщал УНИАН, вчера в 1.44 поступило сообщение о заминировании жилого дома на ул. Лукьяновича, 2. Работники милиции и городского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, прибывшие на место, взрывного устройства на территории дома не обнаружили.