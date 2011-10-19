В краснодонской больнице - уже 49 детей с отравлением

В Краснодоне Луганской области с пищевым отравлением госпитализированы еще 8 школьников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, по состоянию на 17.00 количество госпитализированных детей с пищевым отравлением составляет 49.

Как сообщал УНИАН, дети с пищевым отравлением были госпитализированы во вторую инфекционную Краснодонскую городскую больницу сегодня, 19 октября.

Все они ученики 1-4 классов Краснодонской городской гимназии. Предварительный диагноз больных - острый гастроэнтерит.

В целом в гимназии учится 684 ученика (272 ученика 1-4 классов учатся и питаются в отдельном здании).

В очаге заболевания специалистами областной и районной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Взяты пробы воды и остатков продуктов для установления диагноза заболевания.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил образовать комиссию и обеспечить проведение с выездом на место противоэпидемиологических мероприятий и лечение больных для предотвращения дальнейшего распространения кишечной инфекции, возникшей в Краснодонский гимназии.