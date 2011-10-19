Украина рассчитывает на грант Всемирного банка

Украина рассчитывает на получение гранта Всемирного банка (ВБ) в размере 5 млн. долларов на разработку нормативно-правовой базы и технической документации по внедрению в Украине национального углеродного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор международного департамента Государственного агентства экологических инвестиций Вадим СИДЯЧЕНКО.

По его словам, привлечь указанную сумму Украина планирует в рамках специальной инициативы ВБ «Партнерство по рыночной готовности» (PMR). Он напомнил, что Украина подала заявку на участие в данной программе одной из первых в марте 2011 года, а 27-28 октября текущего года на очередной встрече Ассамблеи PMR в Стамбуле Украина презентует проект национальной программы действий по подготовительной фазе внедрения в Украине углеродного рынка.

В.СИДЯЧЕНКО отметил, что в случае успешной защиты плана действий, Украина может рассчитывать на выделение первого транша грантовой помощи в объеме 350-400 тыс. долларов на разработку технического задания реализации указанного проекта.

В дальнейшем, отметил В.СИДЯЧЕНКО, в рамках проекта за средства ВБ будет разработан пакет нормативно-правовой и технической документации, которая станет фундаментом внедрения в Украине национального углеродного рынка. Чиновник подчеркнул, что в ходе разработки нормативно-правового поля Украина будет ориентироваться, в первую очередь, на опыт функционирования аналогичных рынков в странах ЕС для создания возможности в дальнейшем интегрирования украинского рынка в общеевропейский.

В тоже время, как уточнил начальник отдела учета парниковых газов Госэкоинвестиций Алексей ХАБАТЮК, на сегодняшний день емкость внутреннего углеродного рынка по подсчетам агентства достигает 100-200 млн. тонн СО2. При этом точная цифра в стоимостном выражении на сегодняшний день не просчитана.