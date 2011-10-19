Министр обороны России приехал говорить с Януковичем о ЧФ

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков посетит в среду с однодневным рабочим визитом Украину, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

"В ходе пребывания в Киеве глава российского оборонного ведомства намерен провести переговоры с министром обороны Украины Михаилом Ежелем", - говорится в сообщении.

Кроме того, программой визита предусмотрена встреча с президентом Украины Виктором Януковичем. Министр планирует обсудить широкий круг вопросов взаимодействия двух стран в военной сфере, в том числе проблемы обеспечения стабильного функционирования Черноморского флота на территории Украины.