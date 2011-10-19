Умер Рамаз Чхиквадзе (фото)

Известный грузинский актёр, Рамаз Чхиквадзе скончался после продолжительной болезни в возрасте 83 лет, сообщает Радио Свобода.

С его кончиной в грузинском театре и кино завершилась целая эпоха. С 1951 года Рамаз Чхиквадзе служил в театре имени Руставели. Наиболее запоминающееся роли он сыграл в спектаклях Роберта Стуруа. В том числе роль Аздака в "Кавказском меловом круге" и Ричарда Третьего.

Не менее успешной была его карьера в кино. Он сыграл в фильмах Резо Чхеидзе и Тенгиза Абуладзе. Искусствоведы считают Рамаза Чхиквадзе великим актёром. Он действительно мог создать незабываемые образы как трагического, так и комического плана.

Рамаз Чхиквадзе известен и как общественный деятель. Он сыграл важную роль в событиях 1990-х годов и во время "Революции роз" 2003 года.