Прокуратура забирает общежитие у студентов Могилянки

Студенты Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА) призывают власти пресечь попытки прокуратуры отобрать у них общежитие.

Об этом говорится в обращении студентов НаУКМА к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ по поводу попыток прокуратуры города Ирпеня Киевской области отобрать у них общежитие в пгт Ворзель. Обращение опубликовано на официальном сайте университета.

В документе указывается, что в 2002 году университет приобрел у закрытого акционерного общества лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница" несколько зданий санатория "Звезда" в пгт Ворзель. В дальнейшем эти здания были отремонтированы и в них поселены студенты университета.

Однако в 2011 году прокуратура Ирпеня оспорила права ЗАО "Укрпрофздравницы" продавать имущество, а также договор купли-продажи о покупке НаУКМА зданий санатория.

Сначала в Хозяйственный суд Киевской области прокурором города Ирпеня в интересах Регионального отделения ФГИУ по Киевской области был подан иск к ЗАО ЛОЗПУ "Укрпрофздравница" и НаУКМА о признании недействительным договора купли-продажи университетом недвижимого имущества. По результатам рассмотрения суд решением от 1 сентября 2011 года отказал в удовлетворении исковых требований (дело № 25/070-11).

Следующий иск был подан также в Хозяйственный суд Киевской области прокурором города Ирпеня в интересах ФГИУ к "Укрпрофздравницы" и НАУКМА о признании незаконным и отмене решения, признании недействительным договора купли-продажи, признании права собственности на истребование имущества из незаконного владения. По решению суда от 6 сентября 2011 года иск был удовлетворен и договор признан недействительным (дело № 23/096-11).

"Теперь мы имеем два противоположных решения, оглашенных в одном и том же Хозяйственном суде Киевской области. Абсурд ситуации заключается в том, что "Национальный университет "Киево-Могилянская академия" также принадлежит к государственной форме собственности, поэтому общежитие в пгт Ворзель отбирается не в интересах государства, а во вред нашему университету – заведению государственной формы собственности. Университет является добросовестным приобретателем имущества в Ворзеле. Если решение, по которому договор купли-продажи признан недействительным, не будет отменено, то студенты, которые живут в общежитии в пгт Ворзель, будут выселены без предоставления другого помещения, поскольку общежития университета полностью укомплектованы", – заявляют студенты НАУКМА.

Они считают такие действия нарушением прав человека, прав украинских студентов и репрессиями против НаУКМА. “Просим Вас исправить ситуацию. В ином случае мы оставляем за собой право бороться за свои права всеми доступными легальными средствами", – говорится в обращении студентов к органам власти.