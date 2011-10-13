В Ивано-Франковске на Покров ветеранов УПА будут возить бесплатно

В Ивано-Франковске на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, ветераны Украинской повстанческой армии будут ездить в такси бесплатно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник управления внутренней политики Ивано-Франковского горисполкома Игорь КИНАШ.

По его словам, на призыв городской власти Ивано-Франковска бесплатно перевозить участников освободительного движения 14 октября, когда в Украине будут отмечать 69-ю годовщину со дня создания УПА, откликнулись руководители нескольких служб такси. И.КИНАШ отметил, что они согласились предоставлять бесплатные услуги не только ветеранам освободительногодвижения, но и репрессированным гражданам.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Ивано-Франковской области торжественно будут отмечать 69-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии и чествовать ветеранов ОУН-УПА и других освободительных движений.