Европейский суд обязал Украину выплатить винничанину 1,6 тыс. евро
Выровой требовал 300 тысяч
Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить жителю Винницы 1,6 тыс. евро за длительное невыполнение решения украинского суда в его деле.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении общественной организации "Винницкая правозащитная группа".
Согласно сообщению, 71-летний житель Винницы Илья ВЫРОВОЙ обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на затягивание рассмотрения его дела в украинских судах.
И.ВЫРОВОЙ требовал выплатить ему 300 тыс. евро моральной компенсации.
Евросуд признал нарушение прав истца и обязал Украину выплатить И.ВЫРОВОМУ 1,6 тыс. евро за материальный и моральный убытки.
Таким образом, с начала года Европейским судом по правам человека вынесены 46 решений против Украины.