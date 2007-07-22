Европейский суд обязал Украину выплатить винничанину 1,6 тыс. евро

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить жителю Винницы 1,6 тыс. евро за длительное невыполнение решения украинского суда в его деле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении общественной организации "Винницкая правозащитная группа".

Согласно сообщению, 71-летний житель Винницы Илья ВЫРОВОЙ обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на затягивание рассмотрения его дела в украинских судах.

И.ВЫРОВОЙ требовал выплатить ему 300 тыс. евро моральной компенсации.

Евросуд признал нарушение прав истца и обязал Украину выплатить И.ВЫРОВОМУ 1,6 тыс. евро за материальный и моральный убытки.

Таким образом, с начала года Европейским судом по правам человека вынесены 46 решений против Украины.