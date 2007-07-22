Обнародование рейтинга «ТОП-100. Лучшие компании Украины»

Пресс-конференция, посвященная обнародованию результатов ежегодного национального рейтинга «ТОП-100. Лучшие компании Украины», составленного на основе финансовых показателей компаний в 2006 году, состоится 25 июля в 12-00 (Издательство «Экономика», ул. Владимирская, 49-я, 3-й этаж, конференц-зал). Телефоны: 585-58-96, 8 (067) 243-49-01; pr@delo.ua

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